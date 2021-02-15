“الأونروا”: 37 مليون دولار متطلبات تمويل اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى الأردن

عمان- قدّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” متطلبات التمويل للعام الحالي لدعم اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية إلى الأردن بـ 37.792 مليون دولار.

وقالت الوكالة “في العام 2021 تحتاج الأونروا إلى 318 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن”.

وبينت أنّ هذه الاحتياجات في الاردن تقدّر بـ 37.792 مليون دولار، وفي لبنان بـ 87.588 مليون دولار في لبنان، و191.867 مليون دولار في سورية.

وكانت الأونروا قدّرت العام الماضي 2020 متطلبات التمويل للاجئين الفلسطينيين في الأردن بـ 11.238 مليون دولار.

ويشار هنا الى أنّ الاونروا تواجه تحديات تنظيمية ومالية لم يسبق لها مثيل، إذ تعاني عجزا ماليا يهدد استدامة عملياتها وذلك منذ تجميد الولايات المتحدة في 23 كانون الثاني(يناير) 2019 كامل دعمها للوكالة وكانت قد قدرت الفجوة التمويلية لعام 2020 بحوالي 400 مليون دولار.

وأشار تقرير حديث صادر عنها الى أنّ النزوح المطول والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي تفاقمت بسبب عواقب جائحة كورونا والاحتياجات الإنسانية الملحة ومخاوف الحماية، لا تزال تؤثر في حياة اللاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن.

وأضاف أنّ الصراع في في سورية، أدى إلى تدمير الأمن البشري وترك 91 % من اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 438 ألف لاجئًا فلسطينيًا، يعيشون في فقر مدقع ونزوح 40 ٪ منهم.

وفي العام 2020 ، تدهورت الظروف المعيشية بشكل أكبر نتيجة للأزمة الاقتصادية، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار بما في ذلك السلع الأساسية.

وقالت إنّه في لبنان والأردن يواجه اللاجئون الفلسطينيون، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون من سورية، معاناة متزايدة وضعفًا بسبب النزوح طويل الأمد والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ، إلى جانب عواقب جائحة كورونا.

وحول تدخلات الأونروا في الأردن لعام 2021 أكد التقرير أنّها ستستهدف 17.800 لاجئ فلسطيني لتقدم لهم مساعدات نقدية، وسيتم استهداف 138.300 لاجئ فلسطيني في الأردن من غزة و156 لاجئا فلسطينيا من العراق والذين يحتاجون الى مساعدات طارئة للتخفيف من تأتثير فيروس كورونا.