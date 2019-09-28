الأيام الثقافية التركية تنطلق اليوم

عمان-الغد- تنطلق اليوم، فعاليات أيام الثقافة التركية في عمّان والتي تستضيفها السفارة التركية، بالتعاون مع المركز الثقافي التركي (يونس امره).

وقال السفير التركي في عمّان مرات كراغوز، إن الأواصر الإنسانية الوثيقة بين الشعبين التركي والأردني تستمد جذورها من التاريخ المشترك والتقارب الجغرافي والثقافة المتشابهة.

وتشتمل فعاليات أيام الثقافة التركية في عمّان، على عرض الأفلام التركية بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في شارع الرينبو أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وندوة حول المدينة الأثرية “غوبكليتيبة” بالتعاون مع المكتبة الوطنية، وتنظيم معرض رسم مشترك لفنانتين تشكليتين من تركيا تحت عنوان “نسمات من تركيا” بالتعاون مع إدارة البوليفارد ويستمر مدة أسبوع، وكذلك بالتعاون مع فندق جراند حياة عمان ومع العرض الموسيقي لفرقة “تانيني بشليسي- كوانتت” سيتم تنظيم أيام المطبخ التركي في أول ثلاثة أيام من الشهر المقبل.

ويعقد يوم الأربعاء المقبل مؤتمر في المكتبة الوطنية الأردنية بعنوان “جذور الاستيطان في الأناضول- آخر الصيادين وغوبيكلي تيبي” يحاضر فيه البروفيسور الدكتور نجمي قارول.