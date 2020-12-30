الإبقاء على حظر الجمعة ومنع الأرجيلة.. وتمديد ساعات التجول حتى 12 منتصف الليل

عمان – الغد – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد أن الحكومة قررت الإبقاء على الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار وباء كورونا على حالها دون أي تغيير بالنسبة لحظر أيام الجمعة والقطاعات والأنشطة غير المصرح لها بالعمل حالياً ونسبة العاملين في مقرات عملهم من موظفي القطاع العام.

ويعني قرار الحكومة هذا الاستمرار في منع تقديم الأراجيل في المقاهي و”الكوفي شوبات” المرخصة لأجل هذه الغاية.

وأعلن العايد في مؤتمر صحفي اليوم السبت أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت الموافق للثاني من كانون الثاني 2021 تقليل ساعات الحظر الليلي بواقع ساعتين بحيث يبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلاً للأنشطة الاقتصادية والمنشآت ومن منتصف الليل للأفراد وحتى الساعة السادسة صباحاً.

وفي السياق، قال العايد إن جميع الإجراءات ستخضع إلى التقييم والمراجعة كل أسبوعين وفقاً للوضع الوبائي في حينه، مؤكدا “سنتعامل بمرونة من حيث إمكانية العودة عن هذه الإجراءات أو التوسع فيها اعتماداً على الوضع الوبائي”.

واعلن عن الاستمرار في إيقاف الرحلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى الأردن.

‘لى ذلك، أكد الوزير أن النية كانت تتجه نحو تخفيف لإجراءات الحظر والإغلاق ولكن في ضوء التطورات الوبائية عالميا خاصة تحورات فيروس كورونا التي نتابعها في المملكة المتحدة، فقد حرصنا على أخذ قرارات حذرة، ومتدرجة، ومرنة في مُددها لمنع حدوث انتكاسة صحية لا قدَّر الله.