الإتحاد الآسيوي يطلق شعارات مبتكرة وعصرية لبطولات الأندية والمنتخبات

كوالالمبور – الغد – اطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مجموعة متنوعة ومثيرة من الشعارات والعلامات المرئية الخاصة ببطولات المنتخبات الوطنية، والتي تتضمن التصفيات الآسيوية، كأس آسيا، كأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، إلى جانب البطولتين الأهم للأندية وهما دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وسوف يتم عرض التصاميم الجديدة أمام الجماهير من خلال كافة المنصات في بطولات الاتحاد خلال السنوات المقبلة، سواء في ملاعب المباريات أو القنوات التلفزيونية أو قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: نحن سعداء ببدء العام الجديد مع تصاميم وشعارات مميزة لجميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، حيث يعمل الاتحاد على جعل هذه البطولات أكثر جاذبية للجماهير وتأكيد مكانة هذه البطولات كأهم فعاليات كرة القدم في قارة آسيا، وأنا واثق أن التصاميم الجديدة سيكون لها صدى كبير في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم، حيث أنني أتطلع لمشاهدتها عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية.

وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير محتوى حديث وجذاب للجماهير في كافة أرجاء القارة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي متعددة اللغات والتي تحظى بمتابعة كبيرة على فيسبوك، انستغرام، تويتر، ويبو، ويتشات، نوتياو، دوين، لاين، في كونتاكت وتيليغرام، إلى جانب الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد.

وسوف يعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع شركائه التجاريين على تجسيد روح هذه العلامات الجديدة من خلال مجموعة من الفعاليات التي من المخطط أن تستقطب الجماهير من كافة أرجاء القارة خلال السنوات المقبلة.

وتم إعداد التصاميم الجديدة من خلال العمل المشترك بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وشريكه التجاري الحصري، شركة تسويق كرة القدم الآسيوية FMA على مدار 15 شهرا، وذلك بعد التواصل مع أطراف اللعبة وإجراء دراسات مكثفة حول اهتمامات الجماهير في كافة أرجاء قارة آسيا، وبحيث جاءت التصاميم الجديدة معبرة عن روح هذه البطولات.

واستلهمت تصاميم بطولات المنتخبات الوطنية من ملاعب كرة القدم وألوان المنتخبات الوطنية في قارة آسيا، حيث تم التركيز على الأماكن التي شهدت تتويج أبطال آسيا، ودعم أفضل المنتخبات الوطنية وأهم الأبطال في القارة.

ومن أجل تأكيد الترابط بين البطولات، فإن شعارات كأس آسيا، وكأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، تتشارك في العناصر الأساسية للتصميم، كما تعرض هذه التصاميم الكؤوس الخاصة بكل بطولة.

وسوف يتم تعديل هذه الشعارات في كل نسخة من هذه البطولات، بحيث تحمل عناصر محلية من الاتحاد الوطني المضيف.

وكذلك من أجل تسليط الضوء على أهمية التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر، وقيمتها التجارية، فقد تم تخصيص شعار خاص بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، والذي ينطلق في النصف الثاني من عام 2021 لتحديد المنتخبات التي ستمثل قارة آسيا في كأس العالم.

أما بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية هائلة تقارب المليار مشجع أغلبهم من الشباب القادمين من أكبر مدن القارة، فقد حظيت بتصميم جديد لشعارها، والذي يعرض كأس البطولة إلى جانب عناصر تمثل منطقتي الغرب والشرق.

وحظيت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بتصميم جديد للشعار، والذي يحمل خمسة ألوان تعبر عن المناطق الجغرافية الخمس في القارة، عبر تصميم حديث ومميز.

من جهته قال باتريك مورفي عضور مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في شركة تسويق كرة القدم الآسيوية FMA)) :اليوم يعتبر يوم مهم على عدة مستويات، حيث يمكن لجماهير كرة القدم الآسيوية الاستمتاع بمشاهدة التصاميم والعلامات التجارية الجديدة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما يمكن للرعاة وشركاء البث التلفزيوني وكذلك الأندية والاتحادات الوطنية، أن تبدأ باستخدام هذه الشعارات والتصاميم الجديدة من أجل الترويج لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي لحظة فخر وخطوة مهمة من أجل دخول عصر جديد لكرة القدم الآسيوية.