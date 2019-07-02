عمان – الغد – وجّه الإتحاد العربي للريشة الطائرة ، دعوة رسمية للإتحادات الوطنية الأعضاء ، من أجل المشاركة في النسخة الثانية من البطولة العربية تحت 15 و17 عام ، والتي تحتضنها الممكلة خلال الفترة من 24 إلى 26 آب (أغسطس) المقبل.

وقال الأمين العام للإتحاد العربي للريشة الطائرة ، جعفر ابراهيم أن الأمانة العامة بعثت خطابا رسميا إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء تدعوهم للمشاركة في البطولة العربية على أن يكون تاريخ 24 تموز (يوليو) الحالي آخر موعد لتسلم طلبات المشاركة.

وأكد ابراهيم أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص الإتحاد العربي للريشة الطائرة على تفعيل الأنشطة والبرامج والبطولات بما يسهم في رفع وتطور مستوى اللعبة في الوطن العربي ، بالإضافة إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الرياضي وتوطيد أواصر الأخوة بين الأشقاء العرب في مثل هذه الملتقيات الرياضية العربية.