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الإتحاد العربي للصحافة الرياضية يهنئ الأمير عبد العزيز

منذ 44 دقيقة

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عمان – الغد – قدم الإتحاد العربي للصحافة الرياضية التهنئة والتبريك الى سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للرياضة في المملكة العربية السعودية، ليصبح اول وزير للرياضة في المملكة.

وتعكس هذه الخطوة الاهتمام والتقدير الذي توليه القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود للرياضة والرياضيين في البلد الشقيق، والتي وصلت الى مراتب متقدمة على الصعيدين المحلي والخارجي من خلال الانجازات العديدة التي حققتها المنتخبات الوطنية وفرق الاندية السعودية.

وعبر الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد ونواب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية عن سعادتهم بهذا القرار الذي من شأنه ان يعزز من عطاء الرياضة السعودية، وان يدعم توجهاتها الرامية الى تحقيق المزيد من الانجازات وتسجيل العديد من المكتسبات بعد النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الاخيرة، والانجازات التي حققتها الى جانب استضافة العديد من التظاهرات والبطولات العالمية والمشاركة في الدورات الرياضية المختلفة، بفضل الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي قام به الامير الشاب في سعيه لتحقيق خطوات التطور للرياضة السعودية.

وتمنت أسرة الاتحاد العربي التي تذكر بكثير من الاعتزاز الدعم الذي يقدمه الامير عبد العزيز لانشطة وبرامج الاتحاد، ان ينعكس هذا القرار على مسيرة الرياضة السعودية وان يعزز من مكانتها، وان يكون حافزا للمزيد من خطوات التقدم والانجاز ترجمة للعطاء الذي قدمه الامير لها.

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