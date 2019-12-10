الإتحاد الفرنسي يُمدد عقد ديشامب حتى مونديال 2022

باريس – مدد الإتحاد الفرنسي لكرة القدم عقد مدرب منتخبه الاول ديدييه ديشامب حتى مونديال قطر 2022، حيث سيحاول “الازرق” الدفاع عن لقبه، بحسب ما علمت (فرانس برس) من مصدر قريب من الملف.

ديشامب (51 عاما) – الذي استلم مهامه في صيف 2012 وينتهي عقده بعد كأس أوروبا 2020 – سيتم اعلان قرار تمديد عقده في وقت لاحق الثلاثاء في مؤتمر صحافي بحضوره الى جانب رئيس الاتحاد نويل لوغريت الذي تولى منصبه منذ 2011.

وأشار لوغريت في أكثر من مناسبة ان تمديد عقد ديشان سينظر فيه بعد ضمان التأهل الى كأس أوروبا 2020.

وضمنت فرنسا تأهلها الى المسابقة القارية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقعت في مجموعة نارية تضم المانيا والبرتغال حاملة اللقب بالاضافة الى منتخب متأهل من الملحق.

Didier Deschamps va prolonger son contrat ce mardi. Le sélectionneur de l'équipe de France signera un contrat s'étirant au moins jusqu'à la coupe du monde 2022 https://t.co/oTCNVXXCb9 pic.twitter.com/E4dA8hEKm0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 10, 2019

وفي غضون اشهر قليلة سيصبح ديشان الاكثر تعميرا مع المنتخب منذ ميشال هيدالغو، الذي قام بتدريبه لثمانية أعوام وستة اشهر بين كانون الثاني/يناير 1976 وحزيران/يونيو 1984.

وكان ديشان قد قاد المنتخب الفرنسي الى لقبه المونديالي الاول في 1998 كلاعب وسط ثم الثاني في روسيا 2018 كمدرب. وبعد انتهاء مسيرته الزاخرة كلاعب مع أندية من طراز مرسيليا ويوفنتوس الايطالي وتشلسي الانجليزي، تحوّل الى التدريب وقاد موناكو الى وصافة دوري ابطال اوروبا في 2004، ومرسيليا الى لقب الدوري الفرنسي في 2010، فضلا عن وصافة كأس أوروبا 2016 مع منتخب فرنسا.

كما اشرف على يوفنتوس وقاده الى لقب بطولة الدرجة الثانية في ايطاليا عام 2007 بعد معاقبته وتنزيله من “سيري أ”. (أ ف ب)