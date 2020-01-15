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الكاميرون تؤكد استضافة نهائيات أفريقيا ونقل موعدها للشتاء

منذ 57 دقيقة

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ياوندي – أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقررا، الى فصل الشتاء.

وأورد الاتحاد عبر حسابه على تويتر أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام بين السادس من كانون الثاني/يناير والتاسع من شباط/فبراير 2021، مشيرا الى ان أسباب نقلها من الصيف الى الشتاء تعود الى ظروف المناخ وطلب البلد المضيف. (أ ف ب)

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