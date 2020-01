ياوندي – أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الأربعاء استضافة بلاده لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021، لكن مع نقل موعدها من فصل الصيف كما كان مقررا، الى فصل الشتاء.

2021 Africa Cup of Nations to be played at start of year, say hosts Cameroon https://t.co/vqdpjcQngH

— Sowetan LIVE (@SowetanLIVE) January 15, 2020