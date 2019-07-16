الإتحاد المغربي يُقيّم المشاركة مع رونار وينفي استقالته

الرباط – كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم الإثنين، أن رئيسه فوزي لقجع يجري عملية تقييم لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية في مصر، مع مدربه الفرنسي هيرفيه رونار، نافيا التقارير عن تقدم الأخير باستقالته.

وقال الاتحاد في بيان إن: “لقجع عقد لقاءين الأحد والاثنين مع رونار لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر”، حيث أقصي بشكل مفاجئ من الدور ثمن النهائي على يد منتخب بنين بركلات الترجيح 4-1، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ونفى البيان التقارير المتداولة على نطاق واسع، بأن رونار قد تقدم باستقالته، وأكد الاتحاد أن لقجع والمدرب تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة.

من جهته، نشر رونار عبر حسابه على موقع “تويتر” بيانا مقتضبا جاء فيه: “بناء على طلبي، التقيت بالسيد لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أجرينا تقييما للبطولة التي انتهت بالنسبة إلينا، تحدثنا أيضا عن المستقبل، وعرضت له وجهة نظري”.

وشكل خروج منتخب “أسود الأطلس”، الذي كان من أبرز المرشحين لإحراز لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة العام 1976، مفاجأة كبيرة، وأثار خيبة أمل مغربية وتقارير عن احتمال رحيل رونار. (أ ف ب)