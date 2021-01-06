الإثارة تشتعل في دوري الأولى.. أبناء العمومة “فتح الله” يتنافسان على لقب “الهداف”

بلال الغلاييني

عمان – نطل في “الغد” على عشاق لعبة كرة اليد من خلال تخصيص هذه الزاوية الأسبوعية، والتي نتناول فيها أبرز الأخبار المتعلقة باركان اللعبة كافة، ومتابعة الأحداث المهمة.

الإثارة تشتعل في دوري الأولى

وصلت منافسات دوري اندية الدرجة الأولى، إلى مراحلها النهائية، التي ستكون حاسمة ومصيرية سواء للفرق التي تبحث عن الظفر باللقب، أو الفرق التي تسعى جاهدة للهروب من شبح الهبوط، ففي الوقت الذي انحصر فيه اللقب بين فريقي العربي والأهلي كونهما يتشاركان بصدارة الترتيب العام برصيد 16 نقطة لكل فريق، فإن التنافس للهروب من دوامة شبح الهبوط ما يزال يطارد أكثر من فريق، حيث يقبع فريق يرموك الشونة بالمركز السابع والأخير برصيد نقطتين، وبالمركز السادس فريق القوقازي برصيد 3 نقاط، وقبله بالمركز الخامس فريق كفرنجة برصيد 4 نقاط، فيما تقدم فريق كفرسوم نحو المنطقة الدافئة بعد أن رفع رصيده الى 7 نقاط.

توقعات أسرة اللعبة انصبت حول المباراة الختامية التي ستجمع بين فريقي العربي والأهلي، بأنها ستكون حاسمة وستحدد الفريق الذي سيحظى باللقب، فيما البطاقة الوحيدة التي ستغادر دوري الكبار تجاه دوري الدرجة الثانية، ستنحصر بين فريقي الشونة والقوقازي، وستكون المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية عشرة مفصلية وربما ستحدد الفريق الذي سيرافق فريق السلط إلى الدرجة الثانية.

أبناء العمومة يتنافسان على “الهداف”

يبدو أن لقب هداف الدوري انحصر فعليا بين أبناء العمومية، يزن فتح الله نجم فريق العربي، وبشار فتح الله نجم فريق الحسين إربد، حيث ان الفارق بينهما أصبح مع ختام الجولة العاشرة هدفا واحدا لمصلحة يزن، الذي رفع رصيده إلى 95 هدفا، ويملك بشار 94 هدفا، فيما لنجم فريق كفرنجة صدام فريحات 73 هدفا، ولنجم فريق الأهلي معاذ طه 64 هدفا، فيما يملك نجم فريق القوقازي محمود خليف 60 هدفا، تلاه نجم فريق الشونة مهند شوكت الذي يملك 59 هدفا.

برنامج تأهيلي للأنصاري

سيخضع لاعب المنتخب الوطني وفريق الأهلي أحمد الأنصاري لبرنامج تأهيلي في اعقاب العملية الجراحية التي اجريت له قبل أيام، اثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام كفرنجة في المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن.

ويعتبر الأنصاري من ابرز اللاعبين سواء في المنتخب الوطني أو في فريقه الأهلي، وقدر الأنصاري الجهود الكبيرة التي بذلتها ادارة ناديه والاتحاد الأردني في متابعة اجراء العملية والاطمئنان عليه.

الاتحاد يطلق بطولات الفئات العمرية

اعلن الاتحاد عن مواعيد بطولاته الخاصة بالفئات العمرية، التي سيستهلها ببطولات (الشباب والشابات والناشئين والناشئات)، حيث تم تحديد موعد بطولة الشباب والشابات مواليد 2002-2003 لتبدأ اعتبارا من 2 شباط (فبراير) المقبل، وتبدأ بطولة الناشئين مواليد 2004-2005 اعتبارا من 24 كانون الثاني (يناير) الحالي، وتبدأ بطولة الناشئات اعتبارا من 26 من الشهر ذاته .

وينتظر أن يعلن الاتحاد عن مواعيد كل بطولاته المحلية بحر الأسبوع المقبل بعد اقرارها من قبل مجلس ادارة الاتحاد والتي ستكون من ضمن خطته السنوية 2021، التي ستشتمل ايضا على مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، علاوة على الدورات التدريبية والتحكيمية.

قطر تستضيف “اليد الشاطئية”

اسند الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، إلى الاتحاد القطري استضافة البطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية للناشئين، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم، حيث حدد الاتحاد الآسيوي الفترة من 1 ولغاية 8 نيسان (ابريل) المقبل موعدا لإقامة منافسات البطولة، التي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من المنتخبات الآسيوية.

وكان الاتحاد التايلندي اعتذر عن عدم استضافة البطولة في الموعد السابق لها، ما دفع الاتحاد الآسيوي إلى اقامة البطولة في قطر وفي الموعد الجديد.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة، وهو يخضع حاليا إلى برنامج تدريبي مكثف يشرف عليه المدربان الوطنيان موفق فتح الله وإبراهيم البحيري، حيث اختتم أول من أمس المعسكر التدريبي الذي اقامه في العاصمة عمان، واشتمل على التدريبات الصباحية والمسائية التي جرت على ملعب الأميرة آية بنت الفيصل بمدينة الحسين للشباب، مثلما خاض مباراة ودية مع فريق وادي السير.

رمية جزاء

ابدى مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين موفق فتح الله تفاؤله بتحقيق نتائج طيبة في البطولة الآسيوية (تصفيات بطولة العالم)، موضحا أن الفترة التدريبية التي خضع اليها الفريق شهدت تطورا كبيرا على المستوى الفني العام للفريق، في الوقت الذي اكد فيه أن التأجيل الجديد الذي اصاب موعد البطولة، سيتم الاستقادة منه في تكثيف الوجبات التدريبية، والتي تسبق مشاركة الفريق في هذا الاستحقاق الرسمي.

شدد الاتحاد على الإجراءات الصحية التي يتم التعامل معها في اقامة لقاءات دوري اندية الدرجة الأولى، وذلك من خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الأردنية واتحاد الطب الرياضي، ولجنة الأوبئة في عمان وإربد.

الإصابة التي تعرض لها نجم فريق العربي وهداف الدوري يزن فتح الله في بداية مباراة في الدقيقة الأولى من مباراة فريقه أمام كفرسوم، ادت الى تراجع اداء الفريق الذي كلفه فقدان نقطة ثمينة في طريق بحثه عن استرداد لقب الدورين حيث يعتبر فتح الله من ابرز اللاعبين في الدوري.

شدد رئيس لجنة الحكام سليم العياصرة، على ان جميع الطواقم التحكيمية التي ادارت منافسات الدوري، إلى جانب البطولات المحلية الأخرى، ساهمت بشكل كبير في اخراج الموسم بالصورة المثالية، بعد أن ظهرت بمستوى فني يليق بها.