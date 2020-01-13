الإجتماع التنسيقي لمباراة الفيصلي والكويت بـ “تمهيدي أبطال آسيا”

عمان – الغد – عقد ظهر اليوم الإثنين، الإجتماع التنسيقي لمباراة فريق النادي الفيصلي مع الكويت الكويتي، التي ستقام عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، لحساب الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتم خلاله الإجتماع عرض الزي الرسمي لكلا الفريقين، حيث سيرتدي النادي الفيصلي الزي الأزرق والشورت الأبيض والحارس بالزي السكني الكامل، فيما سيرتدي فريق الكويت الكويتي الزي الأبيض والأحمر والشورت الأحمر والحارس بالزي الأسود، كما جرى خلال الإجتماع ترتيب الأمور الفنية والأمنية للمباراة، التي ستقام بدون حضور الجمهور تنفيذا لعقوبة “الآسيوي”.