آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

الإجتماع التنسيقي لمباراة الفيصلي والكويت بـ “تمهيدي أبطال آسيا”

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – عقد ظهر اليوم الإثنين، الإجتماع التنسيقي لمباراة فريق النادي الفيصلي مع الكويت الكويتي، التي ستقام عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، لحساب الدور التمهيدي الأول المؤهل لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتم خلاله الإجتماع عرض الزي الرسمي لكلا الفريقين، حيث سيرتدي النادي الفيصلي الزي الأزرق والشورت الأبيض والحارس بالزي السكني الكامل، فيما سيرتدي فريق الكويت الكويتي الزي الأبيض والأحمر والشورت الأحمر والحارس بالزي الأسود، كما جرى خلال الإجتماع ترتيب الأمور الفنية والأمنية للمباراة، التي ستقام بدون حضور الجمهور تنفيذا لعقوبة “الآسيوي”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إنتهاء موسم مدافع يوفنتوس ميريه ديميرال

منذ 40 دقيقة

الحارس رايان يتبرع لضحايا حرائق الغابات في أستراليا

منذ 50 دقيقة

أرتيتا يناشد لاكازيت وبيبي ليكونا حاسمين في ظل ايقاف اوباميانغ

منذ 57 دقيقة

شقم: سنتعلم من أخطائنا ونبقى ضمن أسياد كرة السلة الأردنية

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock