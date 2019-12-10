الإجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لبطولة الناشئات “الأربعاء”

عمان – الغد – يُعقد عند الساعة العاشرة صباح يوم غدٍ الأربعاء 11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بتوقيت الأردن، الاجتماع الفني لبطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للناشئات التي يستضيفها الاتحاد الأردني على ملعب البولو اعتباراً من 12 ولغاية 16 الشهر ذاته.

ويخصص الاجتماع المقرر في فندق ساندي بالاس بمنطقة جبل الحسين في العاصمة عمّان، لاستعراض الترتيبات الفنية والإدارية والتحكيمية والإعلامية والأمنية والتسويقية الخاصة بالبطولة، ومراجعة تعليماتها وتثبيت كشوفات المنتخبات الأربعة المشاركة: الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، وبحضور ممثلي الأطراف المعنية.

ويعقب ذلك في المكان ذاته؛ عند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً إقامة المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات، للحديث عن استعداداتهم للبطولة وتطلعاتهم للمشاركة خلالها.

ويشار أن المنتخبات المشاركة في البطولة تتنافس ضمن مجموعة واحدة ووفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد نقاط في الترتيب النهائي.

وسيتقابل المنتخبان الفلسطيني واللبناني في المباراة الافتتاحية عند الثالثة عصراً بتوقيت الأردن، يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما ستجمع المباراة الثانية عند السادسة مساء اليوم ذاته المنتخبين الأردني والسوري.

وستخضع جميع المنتخبات المشاركة للراحة يوم 13 ديسمبر، وفي اليوم الذي يليه يلتقي “السوري” نظيره الفلسطيني عند الثالثة عصراً، ثم لبنان والأردن عند السادسة مساءً، وعلى يخصص يوم 15 ديسمبر للراحة كذلك، لتختتم البطولة بعد ذلك يوم 16 ديسمبر بمواجهتين؛ الأولى بين لبنان وسوريا عند الثالثة عصراً، والثانية بين الأردن وفلسطين عند السادسة مساءً.