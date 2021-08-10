الإجراءات التجميلية.. “دخلاء” على المهنة يتسببون بمضاعفات خطرة

الدكتورة راية حجازي*

عمان – زاد انتشار الإجراءات التجميلية مؤخرا بشكل كبير، وأصبح للشكل دور أكثر أهمية في النجاح والقبول على الصعيدين المهني والشخصي، كما وأن للاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي دورا في ذلك الانتشار، لا سيما أن الكثير من الإجراءات التجميلية في يومنا هذا سريع وبسيط ويحقق نتائج مرضية بشكل كبير ينعكس بشكل إيجابي على الفرد المتلقي للإجراء باختلاف العمر، الجنس، طبيعة المهنة أو الحالة الاجتماعية. غالبية إجراءات الحقن التجميلية قد لا تتعدى في كثير من الأحيان دقائق قليلة، فيحصل المراجع أو المراجعة على جلد مشدود أكثر، مظهرا أكثر شبابا، ووجها أكثر صحة وتناسقاً.

غير أن هذا الانتشار الواسع قد أدى إلى ظهور بعض الدخلاء على مجال التجميل الطبي، فقد كان الأصل أن لا يقوم بتلك الإجراءات إلا طبيب مختص في مجال جراحة التجميل أو الجلدية والتجميل الطبي، إلا أن الأمر قد تعدى ذلك إلى قيام “غير الأطباء” بالحقن معتمدين على بعض الدورات غير المرخصة، أو على شغف في مجال التجميل يحملهم على القيام بتلك الإجراءات.

إن هذا الانتشار بهذا الشكل الواسع وغياب الرقابة اللازمة يدق ناقوس الخطر، فليس الحال كما يبدو، فبساطة الإجراءات التجميلية لا تعني بالضرورة أمانها المطلق أو إمكانية إجرائها على ايد “غير الأطباء” أو خارج نطاق العيادات الطبية أو في البيوت.

الإجراء التجميلي هو إجراء طبي بحت، فكون الإجراء تجميليا، فإن ذلك لا يجرده من مسماه الطبي، فإجراء الحقن التجميلي كالبوتوكس والفيلر هو إجراء طبي يتم على يد طبيب التجميل، وذلك لا يختلف كثيرا عن إجراء تنظير الأمعاء على يد طبيب الجهاز الهضمي، أو إجراء التخدير النصفي على يد طبيب التخدير. وفيما يلي أذكر أبرز النقاط التي تجعل الإجراء التجميلي طبيا بحتا وأهمية ذلك:

تطورت الإجراءات التجميلية منذ بدايتها على أيدي أطباء، وهذه الإجراءات في تطور مستمر ويبدو ذلك واضحاً في المؤتمرات والمحاضرات الطبية وأوراق البحث؛ فكيف يمكن لغير الأطباء من متابعة وفهم هذا المحتوى العلمي المتطور في مجال علم التجميل، فهو علم متخصص كسائر العلوم الطبية.

ان العلاقة بين مقدم خدمة الإجراء التجميلي ومتلقيها هي علاقة طبيب بمريض تحكمها قواعد واخلاقيات المهنة الطبية بكل تفاصيلها؛ فان متلقي الإجراء التجميلي هو “مريض” وهذا لا يعني انه مصاب بمرض؛ هذا يعني أن له ما للمريض من حقوق على الطبيب.

هذه الإجراءات بالرغم من بساطتها فإنها قد تحتوي في طياتها على بعض المضاعفات، فمثلا حقن البوتوكس ممنوع في بعض أمراض الأعصاب مثل Myasthenia Gravis وحقن البوتوكس في هذه الحالات قد يؤدي إلى تدهور في حالة المريض قد تصل إلى الحاجة إلى دخول مستشفى. فكيف لغير الطبيب أن يعرف عن الأمراض وتفاعلات بعض الأدوية مع مواد الحقن.

وفي مثال آخر، ان حقن ما يعرف بالفيلر بحاجة لمعرفة دقيقة في تشريح الوجه من عضلات وأوردة وشرايين، فحقن الفيلر في شريان مثلا قد يؤدي الى انقطاع الدم عن المنطقة التي يغذيها ذلك الشريان في الوجه. غياب التشخيص والعلم بتلك الحالات قد يؤدي الى ندب دائمة في الوجه بحسب حجم الشريان المصاب في تلك الحالة، فمعرفة الطبيب بالتشريح الدقيق يساهم في التقليل بشكل كبير من تلك الحالات كما وأن تشخيص الطبيب لحالات انسداد الشريان او ما يعرف‏Vascular Occlusion بالفيلر في وقت مبكر يساهم في علاج الحالة بالطريقة المناسبة.

وفي مثال آخر، ان حقن ما يعرف بالفيلر بحاجة لمعرفة دقيقة في تشريح الوجه من عضلات وأوردة وشرايين، فحقن الفيلر في شريان مثلا قد يؤدي الى انقطاع الدم عن المنطقة التي يغذيها ذلك الشريان في الوجه. غياب التشخيص والعلم بتلك الحالات قد يؤدي الى ندب دائمة في الوجه بحسب حجم الشريان المصاب في تلك الحالة، فمعرفة الطبيب بالتشريح الدقيق يساهم في التقليل بشكل كبير من تلك الحالات كما وأن تشخيص الطبيب لحالات انسداد الشريان او ما يعرف‏Vascular Occlusion بالفيلر في وقت مبكر يساهم في علاج الحالة بالطريقة المناسبة. يجب أن لا ننسى أن هذه الإجراءات لا تتم الا بحقن مواد في جسم الإنسان، فعلى من يقوم بالحقن ان يكون على دراية بكل جوانب الجسم البشري، فعلى سبيل المثال قد يصاب المريض بانخفاض في الضغط أو الإغماء أثناء الحقن وعلى الطبيب أن يتعامل مع تلك الحالات فهي حالات طبية.

وفي مثال آخر قد يحصل في بعض الحالات تحسس شديد لبعض مواد الحقن كمواد التخدير مما يؤدي الى ما يسمى بال Anaphylaxis فكيف لغير الطبيب ان يتعامل مع هذه الحالات الحرجة في وقت قياسي، فان علاج تلك الحالات يحتاج لدقائق لانقاذ حياة المريض، فقد تم إعلان خبر وفاة مدونة (blogger) في المكسيك بعد ذهابها لإجراء وقف للتعرق بجهاز يتطلب التخدير بكميات كبيرة تحت الابطين وقد تم ذلك بمركز غير مرخص لذلك مودياً بحياة الشابة، بسبب زيادة جرعة المخدر Lidocaine عن الجرعة المقبولة.

وفي مثال آخر قد يحصل في بعض الحالات تحسس شديد لبعض مواد الحقن كمواد التخدير مما يؤدي الى ما يسمى بال Anaphylaxis فكيف لغير الطبيب ان يتعامل مع هذه الحالات الحرجة في وقت قياسي، فان علاج تلك الحالات يحتاج لدقائق لانقاذ حياة المريض، فقد تم إعلان خبر وفاة مدونة (blogger) في المكسيك بعد ذهابها لإجراء وقف للتعرق بجهاز يتطلب التخدير بكميات كبيرة تحت الابطين وقد تم ذلك بمركز غير مرخص لذلك مودياً بحياة الشابة، بسبب زيادة جرعة المخدر Lidocaine عن الجرعة المقبولة. التعقيم والمعرفة بالأمراض والفيروسات المنقولة عبر الدم موضوع طبي أساسي، فقد ذاع خبر انتقال حالتين مثبتتين من فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV في إحدى الولايات الأميركية بسبب غياب التعقيم اللازم اثناء حقن بلازما الدم في أحد المراكز، فكيف لمن لا يعلم عن وجود فيروسات تنتقل عبر الدم كفيروسات الكبد الوبائي ونقص المناعة المكتسبة ان يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث ذلك.

وفي الختام، ان معرفة الناس ونشر الثقافة الصحية بخصوص الإجراءات التجميلية أساسي، فقيامك بالإجراء لدى الطبيب قد يجنبك الكثير فيما يخص الإجراء التجميلي ومعالجة المضاعفات عند حدوثها.

*اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل الطبي والليزر