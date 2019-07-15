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“الإحصاءات”: ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي

منذ 31 دقيقة

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الغد– أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار من عام 2019 ليصل الى 89.1 مقابل 89.0 لنفس الشهر من عام 2018 مسجلا ارتفاع مقداره 0.1%.

ويعزى ذلك الى ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.42 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2%. في حين انخفض الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.26 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.06 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8%.

كما يشير التقرير أيضاً إلى ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر أيار من عام 2019 ليصل الى 89.1 مقابل 86.1 لشهر نيسان من العام نفسه مسجلاً ارتفاعاً مقداره 3.5%. ويعزى ذلك الى ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بمقدار 2.96 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بمقدار 0.20 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بمقدار 0.31 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8%.

وبمقارنة الأرقام القياسية للخمسة أشهر الأولى من عام 2019 يتبين انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ليصل الى 87.8 مقابل 88.2 لنفس الفترة من عام 2018 لينخفض الرقم القياسي للانتاج الصناعي بنسبة 0.4%. وقد نتج هذا التراجع عن انخفاض الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.96 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%. في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.34 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2%، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 0.20 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8%.

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