الإحصاءات: ارتفاع معدل التضخم لشهر نيسان

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2023 ليصل الى 109.09 مقابل 105.99 لنفس الشهر من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.93%. وقد ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الايجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.56%، الالبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 9.19%، الصحة بنسبة 6.22% والثقافة والترفية بنسبة 9.55%.

وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للاشهر الاربعة الاولى من هذا العام 108.47 مقابل 104.58 لنفس الفترة من عام 2022 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.71%. ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.33%، الايجارات بنسبة 5.17%، النقل بنسبة 3.32%، الالبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.84%، والصحة بنسبة 6.58%.