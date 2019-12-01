الإحصاءات: معدل البطالة يرتفع 0.5% ليصل 19.1% خلال الربع الثالث

عمان – الغد – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة، للربع الثالث من العام الحالي، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:

• بلغ معدل البطالة (19.1%) بارتفاع مقداره 0.5 عن الربع الثالث من عام 2018.

• بلغ معدل البطالة للذكور (17.1%) مقابل (27.5%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار0.8 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2018.

المتعطلون:

بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 25.2% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

أشارت النتائج إلى أن 55.8% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 44.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 29.7% مقابل 83.0% للإناث.

سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 9% و38.7% لكل منهما على التوالي.

أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مادبا بنسبة بلغت 23.9%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 14.5%.

المشتغلون:

27.2% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.

تركز 59.8% من المشتغلين ا لذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 65.4%.

لذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 65.4%. حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.9% ثانوي و39.8% أعلى من الثانوي.

أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 84.1% هم مستخدمون بأجر (81.9% للذكور مقابل 94.5% للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):