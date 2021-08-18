الإخفاق بالتوجيهي لا يعني الفشل.. والاحتواء خطوة تبث الأمل في نفوس الأبناء

تغريد السعايدة

عمان- بصمت وريبة، يناظر أحمد عيون الآخرين بانتظار كلمات تخفف وقع الخسارة على عقله وقلبه، وبالأخص أنه حاول أن يقدم أفضل ما لديه ولكنه “أخفق” بمادتين، رغم أن علاماته مرتفعة في باقي المواد.

لم يكن سهلا على أحمد، وهو يرى نظرات اللوم والحسرة، وخيبة الأمل في عيون عائلته، محاولا أن يوصل لهم رسائل وإن لم يقلها مباشرة، بأنه يتأسف لهم على هذا الاخفاق، كان يريد أن يرفع رأسهم ويجعل الجميع فخورا به ومحتفلين بنجاحه، لكن الحظ لم يحالفه فور اعلان نتائج الثانوية العامة.

بعد عام دراسي صعب “بكل المقاييس” تخللته موجات كورونا التي فرضت التعلم عن بعد، وما تبع ذلك من ضغوط نفسية وتربوية تعليمية على الطلبة، وصولاً إلى امتحانات اتفق الكثيرون على أنها “صعبة” نوعا ما؛ أظهرت النتائج أن نسبة النجاح العامة في امتحان شهادة الثانوية العامة بلغت 60.8 %، وفق ما كشفه وزير التربية والتعليم محمد أبو قديس، ذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي.

ذلك يعني، أن ما يقارب 40 % من الطلبة أمسوا من فئة “المخفقين” وتفاوتت نسبة معدلاتهم ما بين منخفضة جداً ومتوسطة، ولكن دون مستوى النجاح، ليعاني الطالب الذي أخفق من أوصاف مزعجة وسلبية سمعها من عائلته، وكأن هذا “الفشل” كما يقولون له، سيرافقه في كل محطات حياته.

وعلقت رشا في منشور لها عبر فيسبوك؛ “لماذا التنمر على الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح، تأخرت فرحتهم للأيام المقبلة إن شاء الله، وقد يكون إخفاقا يقود إلى الانطلاق والتحدي فيما بعد”، فيما قالت أم آدم؛ “لا يعني ان الرسوب نهاية العالم وشرف المحاولة شيء جيد، ويجب على الأهل ألا يعاقبوا ابناءهم ويتعاملوا معهم بأسلوب سيئ، يكفي حزنهم ووجع قلوبهم والتقديم للتكميلي بانتظارهم”، على حد تعبيرها.

لجين، طالبة لم يحالفها الحظ لهذه الدورة، انتابها حزن شديد هي وعائلتها لهذا السبب، كونها الأولى في عائلتها، وبدأت تشعر بالانكسار والترقب، خاصة وأنها حصلت على معدل مناسب، ولكن أخفقت في إحدى المواد التي كان عليها جدال كبير حول صعوبة الأسئلة، وهي مادة الفيزياء، وما قد يزيد حزن وتوتر الابناء أحياناً هو ردة فعل الأهل “القاسية”.

قريبات لجين، وصديقاتها في العائلة، وقفوا إلى جانبها، وحاولوا أن يقدموا لها الدعم النفسي والعائلي، وأن الأمر لا يعني توقف الفرص الجيدة، وبإمكانها أن تكون من الملتحقين بزميلاتها في الجامعة، إن أتمت متطلبات النجاح خلال الدورة التكميلية، كما أن امتحان الفيزياء تحديداً كان قد آثار الجدل في حينه، وهذا كان سبباً لاستقبال الأهل للنتيجة، وتحفيزها للاستعداد “للامتحان التكميلي”.

الخبير والاستشاري التربوي الدكتور عايش النوايسة يرى أن للأهل أثرا كبيرا في التأثير على أبنائهم وتهيئتهم بشكل إيجابي لإعادة الثقة بأنفسهم بعد الإخفاق في اختبار الثانية العامة، إذ إن أسباب الإخفاق الدراسي في الثانوية العامة متنوعة، فمنها ما يتعلق بالطالب بالدرجة الأولى وبعض العوامل التي قد تؤثر بشكل سلبي.

ويؤكد النوايسة أن الاخفاق في المرة الأولى لا يعني نهاية المطاف أو الحياة، لذا وجب على الأهل تجنب إشعار الابن بأنه فشل دراسياً، وبالتالي وضع اللوم عليه وتأنيبه لأن ذلك قد يؤدي إلى ردة فعل سلبية تؤثر على سلوكه وطريقة تفكيره، وعليهم تجاوز مرحلة القلق والتوتر والخوف والثقة بقدرات الأبناء. ولكن في المقابل، هنالك العشرات من القصص المؤلمة، التي عانى منها طلبة لم يحالفهم الحظ سابقا، وقد وصلت بعض تفاصيلها إلى إيذاء النفس، في محاولة “لمعاقبة أنفسهم”، أو للتخلص من عتاب وتوبيخ الأهل، والتعبير عن الغضب الذي في داخلهم، وخاصة القصص التي فيها ردود فعل سلبية جداً من الأهل.

لذلك، على أولياء الأمور الطلب من الأبناء الهدوء وخفض معدل القلق لديهم وأن هذا الامتحان مثله مثل أي اختبار تقدم له الطالب من الممكن أن يجتازه من المرة الأولى وقد يحتاج إلى وقت آخر لتحقيق النجاح، وهذا التأخير لا يعني أبداً أن الابن قد فشل، فالفرصة ما تزال متاحة أمامة لتحقيق النجاح والتفوق بدرجة عالية، وفق النوايسة.

ويقول النوايسة، قد ينجح الطالب في عمل معين ويفشل في آخر، لكن ذلك لا يسمى “فشلا”، فمن الممكن أن يكون إخفاقا في مرحلة ما فقط ومن ثم يعود للاستعداد والدراسة والنجاح من جديد.

ويشدد النوايسة على أن غرس الثقة بنفس الأبناء ستجعلهم يجتازون الاختبار، مع الابتعاد عن المقارنة في غير مكانها؛ وأحدها “لازم تجيب مثل ابن خالتك أو ابن عمك ومثل معدله”.

الأثر النفسي يُعد كبيرا وخطيرا على الطالب وذويه في ذات الوقت، وهو ما يؤكده الأخصائي النفسي الدكتور موسى مطارنة بأن الثانوية العامة هذا المسمى تحول لحالة من الضغط تنقلب فيه موازين الأسرة، وأنها المرحلة التي يتجاوزها الطالب من أجل أن ينتقل من خلالها إلى الجامعة ويكمل حياته بنجاح.

ويرى مطارنة أن هذه المرحلة العمرية هي فترة النضوج، بالتالي لا بد من التعامل مع الأبناء بأسلوب الحوار والتقبل، وانه يستطيع أن يتجاوز المرحلة الصعبة، بالتالي يجب على الأسرة ألا ترفع من سقف التوقعات بمعدلات مرتفعه، والاعتراف بالقدرات مع توفير بيئة عائلية مناسبة.

كما ينبغي الاهتمام بصحة الطالب وحالته النفسيه وطريقة دراسته ومساعدته على حل المشاكل، فهذا المطلوب من الاسرة، عبر ايجاد اجواء بعيدة عن التعقيد والإحباط والسلبية، وفي حال أن الطالب لم يحالفه الحظ، فلا يعني أنه توقف عند هذه النقطة، بل يعتقد مطارنة أن الفشل أحيانا طريق النجاح، وكثير من الطلاب الذي فشلوا وصلوا الى مراتب عليا. وينصح الأهل بمساعدة الطالب حتى يخرج من حالة الاحباط وتشجيعه واعادة الحيوية والطاقة والشغف بالعلم في عقله، فكل شخص في الحياة مُعرض للخسارة في أي مجال، ولكن “نستطيع أن نتجاوزها بطاقتنا وقدراتنا”.

ويوجه مطارنة رسالة الى كل الأهالي أن يدعموا أبناءهم ويمنحوهم الطمأنينة والراحة النفسية، ومع بداية العام الدراسي عليهم أن يقللوا من الضغوطات على أبنائهم، لكي يمر العام الدراسي بكل هدوء وتروّ خاصة في ظل ظروف الجائحة والترقب

للوضع التعليمي.