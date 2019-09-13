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“الإخوان المسلمين” تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية ومواقفها الداعمة لفلسطين

منذ 38 دقيقة
مقر جماعة الإخوان المسلمين في العاصمة عمان -(ارشيفية)

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عمان- اكدت جماعة الإخوان المسلمين التفافها حول القيادة الهاشمية في مواقفها الصلبة ضد كل محاولات المساس بالاراضي الفلسطينية وبسيادة الاردن وحقه بالوصاية على مقدسات القدس المحتلة.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الجمعة حول تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاخيرة، ان المؤمرات على الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته لم تتوقف منذ عقود، مؤكدة ان هذه المؤمرات ستتكسر على صخرة صمود الفلسطينيين ودعم المخلصين من العالم العربي والاسلامي.
واكدت ان تمتين الجبهة الداخلية خيار استراتيجي وخير سبيل لمواجهة التحديات، داعية السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل الاخرى الى تغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني وتوحيد الصفوف لتحطيم المؤمرات على القضية الفلسطينية.- (بترا)

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