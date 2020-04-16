الإدارة العليا والتنفيذية وموظفو كابيتال بنك يتبرعون بـ مليون دينار لـ “همّة وطن”



عمّان -الغد- انطلاقاً من واجبه واطني وحرصه على سلامة الأردن واستقرار اقتصاده تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تبرع رئيس وأعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية وموظفو كابيتال بنك بمبلغ (مليون دينار) لصالح صندوق همّة وطن.

وأوضح كابيتال بنك في بيان صحفي، أن رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، قد تبرع بـ 100 ألف دينار، وأعضاء مجلس الإدارة بـ 250 ألف دينار، فيما تبرع كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة داوود الغول بـ 50 ألف دينار والرئيس التنفيذي للمصرف الاهلي العراقي، أيمن أبو دهيم بـ 50 ألف دينار.

كما تبرع أعضاء الادارة التنفيذية وموظفو البنك بمبلغ 550 ألف دينار ليصل المجموع إلى مليون دينار أردني .

ويأتي هذا التبرع لصالح صندوق همّة وطن انطلاقاً من واجب أسرة كابيتال بنك الوطني والاجتماعي، وانسجاما مع ثقافة البنك القائمة على تعزيز أواصر التعاون والتكافل الاجتماعي، ومساهمة منهم في دعم جهود الحكومة في مكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما يعبر هذا التبرع، عن عميق تقدير أسرة كابيتال بنك للجهود التي تبذلها كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة، الجيش العربي، والخدمات الطبية الملكية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على مدار الساعة لحماية الوطن ومقدراته، مشددين على أهمية تكاتف وتعاون جميع أفراد وفئات المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية.