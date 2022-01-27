الإدارة المحلية: استمرار فتح الطرق في عجلون

قال المهندس محمد الشمالي رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد التابع لوزارة بأن طواقم وآليات المجلس ومجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون بدأوا العمل ميدانياً بفتح الطرق بسبب تراكم الثلوج بين محافظتي إربد وعجلون، مروراً ببلدية المزار الجديدة وذلك بالتعاون مع طواقم وآليات وزارة الأشغال العامة والبلديات منذ ليلة أمس.

كما أكد بأن آليات المجلس بما فيها كاسحة الثلوج ساعدت في فتح الطرق الرئيسية في بلدية المزار الجديدة، وصولاً إلى بلدية الجنيد في محافظة عجلون، وذلك لمساعدتها أيضاً بفتح الطرق الفرعية في البلدية.

وقال المهندس الشمالي بأن مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد باعتباره مسؤولاً عن إقليم الشمال في المملكة بدأ ضمن خطة الطوائ في الظروف الجوية والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج بإعطاء أولوية لمساعدة البلديات في محافظة عجلون بفتح الطرق الفرعية منذ فجر اليوم الخميس رغم حالات الانجماد في المناطق المرتفعة التي وصلت إلى (2 تحت الصفر) في بعض الأماكن.

كما أكد في تصريح صحفي من بلدية الجنيد بأن آليات المجلس بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون قامت طوال ليلة أمسٍ بمساعدة آليات البلديات والأشغال العامة بفتح الطرق الرئيسية والفرعية في محافظة عجلون.

وعلى صعيد متصل قال نائب رئيس لجنة بلدية عجلون المهندس محمد القضاة بأن طواقم البلدية تعمل على مدار الساعة منذ بدء هطول الثلج في مختلف مناطق البلدية على فتح الطرق أولاً بأول بمتابعة مباشرة من رئيس لجنة البلدية الدكتور علي اللوزي (نائب محافظ عجلون).

وأشار إلى أن طول الشوارع في بلدية عجلون الكبرى تبلغ حوالي (187) كم طولياً، وجزء كبير منها في مناطق مرتفعة ومتعرّجة.

وأكد المهندس القضاة بأن غرفة طوارئ البلدية تتابع أولاً بأول سير العمل على مدار الساعة لفتح الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف مناطق البلدية.