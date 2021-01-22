“الإدارة المحلية” تدعو البلديات إلى استكمال إجراء التعيينات

عمان – دعت وزارة الإدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى استكمال عقد المقابلات الشخصية للمرشحين واستكمال إجراءات التعيين لمن وقع عليهم الاختيار، وتوقفت إجراءات تعيينهم بسبب جائحة كورونا.

وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات مساء اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” سيتم استكمال الإجراءات اللازمة للتعيين لمن تم ترشيحهم للمقابلة من قبل ديوان الخدمة المدنية بعد اجتيازهم الامتحانات المقررة والذين توقفت اجراءات تعيينهم بعد هذه المرحلة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن مباشرة عمل من وقع عليهم الإختيار ستكون بعد تاريخ الاول من شباط المقبل وذلك بعد استكمال الوثائق اللازمة منهم .

ويذكر أن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 16/4/2020 ايقاف التعيينات والترشح وعقد المقابلات الشخصية لجميع الوظائف .

–(بترا)