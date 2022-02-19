الإدارة المحلية ترفع حالة الطوارئ إلى متوسطة في الجنوب

رفعت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ من الخفيفة إلى المتوسطة في بلديات جنوب المملكة؛ بسبب تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت بشكل واضح على بعض محافظات الجنوب، فيما أبقت الوزارة على حالة الطوارئ الخفيفة في بلديات شمال ووسط المملكة.

وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الرئيسية فيها وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية، التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب حالة عدم الاستقرار الجوي.

وأكدت على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية، ضرورة تفقد المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة خلال الحالات الطارئة.

وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها، وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق تطورات حالة الاستقرار الجوي.

وتاليا هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:

مباشر: 064631987

مباشر: 064622372

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269