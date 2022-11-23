“الإدارة المحلية” تطلب التحوط لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي

طلبت وزارة الإدارة المحلية من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اتخاذ الترتيبات والاحتياطات والاحتياجات اللازمة لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستؤثر على المملكة بدءاً من يوم غدٍ الخميس وحتى يوم السبت المقبل، وذلك في ضوء نشرة دائرة الأرصاد الجوية.

كما طلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية متابعة الأوضاع أولاً بأول خاصة في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً.

وشددت على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الوزارة فتح غرفة الطوارئ الرئيسية فيها يومياً وذلك بهدف التواصل الدائم مع غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من جهة، إضافة إلى التنسيق المستمر مع غرف الطوارئ في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى من جهة ثانية، هذا علاوة على متابعة التطورات في الحالة الجوية في مختلف مناطق المملكة أولاً بأول من جهة ثالثة.

وأعلنت الوزارة بأن رقم غرفة الطواري الرئيسية فيها هو (064641393).