الإدارة المحلية تعتمد شعار انتخابات مجالس “المحافظات والبلدية”

اعتمدت وزارة الإدارة المحلية في الحملة الوطنية للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية 2022 التي تقودها بالشراكة والتعاون والتنسيق والتكامل مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية في مقدمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلماينة ووزارة الشباب ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية والإعلام وغيرها من الوزارات والجهات الرسمية، إضافة إلى البلديات والمؤسسات الوطنية المختلفة بعنوان: (مستقبل الأردن يستحق صوتك).

وتهدف حملة (مستقبل الأردن يستحق صوتك) إلى التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات التي ستجري يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 من قِبل كافة الناخبين، وفي مقدمتهم قطاعي الشباب والمرأة باعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع، والتي يمكنها أن تساهم في التغيير نحو الأفضل وفق رؤى وتطلعات جلالة الملك، وذلك من خلال المشاركة الواسعة والفاعلة في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي تمثل المجتمعات المحلية، والمؤهلة في ترسيخ التنمية باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لإقامة المشاريع المختلفة، انطلاقاً من خصوصية وميزة كل محافظة وكل بلدية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والتي ستسهم دون شك في توفير فرص العمل للشباب والمرأة، هذا إلى جانب زيادة إيرادات البلديات مما ينعكس إيجابياً على الخدمات التي تقدمها البلديات.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية السيد توفيق كريشان قد شكل في وقت سابق لجنة عليا للانتخابات برئاسة الأمين العام للوزارة المهندس حسين مهيدات بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمناء العامين للوزارات الشريكة في الحملة الوطنية (الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والثقافة والتربية والتعليم والتعليم العالي والداخلية) وغيرها من الوزارات والجهات الرسمية والعامة والوطنية.

وتضم اللجنة أيضا من وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال ابو عرابي العدوان والسيد محمد عبدالإله الحنيطي والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي والدكتور عباس هميسات والسيد بلال محمود آل خطاب.

كما تم تشكيل فريق إعلامي في وزارة الإدارة المحلية للترويج للحملة الوطنية في مختلف وسائل الإعلام والإعلام المجتمعي برئاسة المستشار الإعلامي محمد الملكاوي وعضوية الدكتورة زين العبادي والإعلامية نانسي عفيشات والصحفي نسيم عنيزات والمهندس أحمد العربيد، وبالتنسيق مع مدير الإعلام في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية السيد معتمد الجوازنة، وبالتعاون والتكامل مع مدراء الإعلام والناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات في المملكة.

وتقوم حالياً فرق من المسؤولين المختصين من وزارتي الإدارة المحلية والشؤون السياسية والبرلمانية بجولات على مختلف المحافظات والألوية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خاصة الشبابية والمرأة، بهدف تحفيز الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية على أهمية المشاركة في الانتخابات لانتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي تمثلهم، والقادرة خدمتهم تنموياً وخدماتياً.

كما يجرى الترتيب حالياً لتنظيم لقاءات مع طلبة الجامعات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الشؤون السياسية والبرلمانية والتعليم العالي والجامعات والمؤسسات الوطنية المختلفة بهدف إشراك هذه الفئة الفاعلة من الشباب في الترويج والمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية نظراً لدور الجامعات في توجيه الرأي العام نحو أهمية صناديق الاقتراع في ترسيخ الديمقراطية وفرز المجالس التي تمثل المجتمعات المحلية، والقادرة على قيادة العمل التنموي في المحافظات ومناطق البلديات .