“الإدارة المحلية” تعلق الدوام في مبناها الرئيسي

عمان- قررت وزارة الإدارة المحلية تعليق الدوام ليوم غد الأربعاء بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا المستجد بين احد موظفيها.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي الى أن التعليق لمبنى الوزارة الرئيس وليوم الاربعاء فقط، مبينة انه سيتم تعقيم المبنى وجميع مكاتب الموظفين. – (بترا)

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