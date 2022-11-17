الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة شمال ووسط المملكة بسبب الحالة الجوية

أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة في شمال ووسط المملكة بدءاً من هذه الليلة وحتى يوم غدٍ وحسب تطورات الحالة الجوية، وفتحت غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة بعمان، وطلبت من البلديات الـ (100)، ومجالس الخدمات المشتركة الـ (19) فتح غرف الطوارئ أيضاً، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية حالياً.

ووجهت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية متابعة الأوضاع أولاً بأول خاصة في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية على النظام الخاص بالطوارئ بالتطورات فوراً.

وطلبت الوزارة من البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وفي ذات الوقت أعلنت الوزارة بأن رقم غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان هو (064641393).