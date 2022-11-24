الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الأحوال الجوية المتوقعة

أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بدءاً من هذا اليوم الخميس وحتى يوم السبت القادم وحسب تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة وفق نشرة الأرصاد الجوية التي أعلنتها دائرة الأرصاد الجوية.

وطلبت الوزارة من غرف الطوارئ الـ (100) في البلديات، وغرف الطوارئ الـ (19) في مجالس الخدمات المشتركة التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في وزارة الإدارة المحلية بعمان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

ووجهت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية لمتابعة الأوضاع في المناطق الساخنة ومجاري الأودية والسيول والعبارات والطرق الرئيسية بشكل دائم، ومعالجة أي حوادث بشكل فوري.

ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طلبت وزارة الإدارة المحلية التواصل العاجل مع غرفة الطواري الرئيسية في الوزارة بعمان على رقم هاتف (064641393).

مصدر الخبر المستشار الإعلامي محمد الملكاوي / وزارة الإدارة المحلية 0795755033