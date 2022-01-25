“الإدارة المحلية” تعلن حالة الطوارئ القصوى

عمان-الغد- طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من كافة غرف العمليات والطوارئ في المملكة إعلان حالة الطوارئ القصوى، والاستعداد للتعامل مع الأحداث والحالات الطارئة التي ستنجم عن تطورات المنخفض الجوي من أصل قطبي الذي سيؤثر على المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء، وذلك بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة.

كما طلب في تصريح صحفي من غرفة الطوارئ الرئيسية بوزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعاون والتكامل والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارتي الأشغال العامة والإسكان والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والإمكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة، وتزويد وزارة الإدارة المحلية عبر نظام طوارئ الشتاء الالكتروني أولاً بأول بتقارير عن الحالة الجوية والحوادث التي يتم التعامل معها ومعالجتها وفق الآلية المعتمدة بالنظام.

وأكد كريشان في ختام التصريح الصحفي على أن غرف الطوارئ في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة حريصة على خدمة الأخوة المواطنين، ودعاهم إلى عدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسية في الوزارة والإبلاغ عن أي حالة طارئة على هواتف:

4631987-06 مباشر

4622372-06 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

4650239-06

4652269-06

المستشار الإعلامي محمد الملكاوي / وزارة الإدارة المحلية 0795755033