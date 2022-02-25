الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارىء المتوسطة

أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الظروف الجوية السائدة وحالة عدم الاستقرار المرافقة لها.

وطلبت من غرف الطوارئ الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية فتح غرف الطوارئ بدءا من الليلة (الخميس على الجمعة) التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية.

وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة المناطق الخطيرة والساخنة فيها أولاً بأول، ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة خلال الحالات الطارئة.

وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات فوراً، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.

هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:

064631987 مباشر

064622372 مباشر

المقسم: 4641393-06

فرعي (421)

فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:

064650239

064652269