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“الإدارة المحلية” تنفي الإيعاز بالدوام الكامل للموظفين

منذ 44 دقيقة
وزارة الإدارة المحلية

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عمان – نفت وزارة الإدارة المحلية ما تم تداولة حول الايعاز لرؤساء البلديات بعودة الدوام الرسمي للموظفين بنسبة 100 بالمئة.
وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن التعميم “يتعلق باستثناء موظفي الرقابة والتفتيش فقط من مضمون كتاب رئيس الوزراء والمتعلق بتحديد نسبة الحد الادنى من الموظفين العاملين في البلديات”، مشيرة إلى أن القرار يأتي لغايات تكثيف التفتيش على الانشطة الصناعية والمنشآت وذلك بناء على كتاب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والتموين.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثناء يأتي لضمان تطبيق المنشآت لأوامر الدفاع في مناطق البلديات للحفاظ على السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجرات السلامة العامة والابتعاد عن التجمعات.

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