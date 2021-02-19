“الإدارة المحلية” توضح أبرز الملاحظات التي تعاملت معها خلال المنخفض

عمان-الغد- اجرى مساعد الامين العام – رئيس غرفة الطوارئ المركزية في وزارة الإدارة المحلية المهندس خالد القرعان مساء اليوم الجمعة بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان جولة ميدانية تفقدية بعد ورود عدد من الملاحظات لغرفة العمليات المركزية.

وتفقد القرعان خلال الجولة التي شملت منطقة وادي شعيب ووادي جريعة في بلدية الشونة الوسطى ومنطقة الملاحة – الطوال الشمالي في بلدية دير علا وبلدية معدي، الخدمات المقدمة في غرف الايواء في بلدية دير علا والعبارات ومجاري السيول والاودية وسير العمل فرق الطوارئ في الميدان.

واشاد القرعان بجهود غرف عمليات كافة البلديات وعملها خلال المنخفض الجوي مؤكدا انه تم التعامل مع كافة الملاحظات وبشكل فوري.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، قالت الوزارة ان غرف عمليات وزارة الإدارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة تعاملت مع كافة الملاحظات الواردة اليها خلال 24 ساعة الماضية مشيرة الى ان الملاحظات كانت فتح طرق بسبب تراكم الثلوج واخلاء مواطنين الى غرف ايواء وارتفاع منسوب مياه ومداهمة مياه لمنازل مواطنين وانهيارات صخرية على طرق.

وبينت الوزارة ان بلدية دير علا تعاملت مع سقوط أجزاء من سقف منزلين (قصارة) في منطقه الملاحة – الطوال الشمالي في بلدية دير علا وتم ترحيل ثلاثة عائلات وعددهم 18 شخصا بواسطة كوادر البلدية الى مدرسة الطوال الشمالي وتم التنسيق مع والتعاون مع الجهات المعنية الاخرى لتأمينهم بكافة الاحتياجات اللازمة.

واضافت الوزارة ان بلدية الوسطية في محافظة اربد تعاملت مع ارتفاع منسوب مياه ادى الى اغلاق الطريق امام مسكن احد المواطنين مبينة ان كوادر البلدية قامت باجراء اللازم وفتح الطريق اضافة الى مداهمة مياه للمنازل وتم اجراء اللازم من قبل كوادر البلدية.

وتعاملت بلدية عجلون الكبرى مع انهيار على جانب طريق في منطقة عنجرة وتم إغلاق الطريق بشكل إحترازي والعمل جاري على إجراء اللازم.

كما تعاملت بلدية السرور مع انهيار صخري على طريق عش الغراب والذي يربط ما بين منطقة حاتم وسما في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.

وثمنت الوزارة جهود كافة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة خلال المنخفض الجوي وعملهم على حل ومعالجة كافة الملاحظات الواردة الى غرف العمليات.

ودعت الوزارة الاخوة المواطنين الى اخذ اقصى درجات الحيطة والحذر بسبب احتمالية تشكل الانجماد خلال ساعات المساء والصباح الباكر والابتعاد عن مجاري السيول والاودية وعدم استخدام المركبات الا للضرورة القصوى حفاظا على ارواحهم وممتلكاتهم والى عدم التردد بالاتصال والابلاغ عن اي ملاحظة من خلال أرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة: 064631987، 064622372، 064652697، فاكس غرفة العمليات المركزية: 064650239، 064652269، او إيميل غرفة العمليات المركزية [email protected]





