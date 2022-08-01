الإدارة المدنية هي رأس الحربة ضد الفلسطينيين

هآرتس

بقلم: عميره هاس 1/8/2022

في الساعة الثالثة فجرا وبضع دقائق رن الهاتف في غرفة عمليات مكتب التنسيق والارتباط الأمني الفلسطيني. الضابط المناوب النعسان يسمع صوت ضابط مناوب اسرائيلي، جندي نعسان في الادارة المدنية يبلغه بأن الجيش سيقوم بتنفيذ اقتحام في قرية فلسطينية. المعنى هو أنه يجب على جميع رجال الشرطة الفلسطينية الدخول الى مكاتبهم على الفور. بلغة جنود الادارة المدنية هذه المهمة تسمى “انسحاب الشرطة الفلسطينية”. الانذار في الهاتف والانسحاب هو أمر روتيني يحرص الطرفين على تنفيذه لأنه “لا احد يريد أن يطلق الطرف الآخر النار عليه”، كما قال للصحيفة جندي سابق.

وقد ذكر أن الفترة الزمنية التي تعطى لرجال الشرطة من أجل “الانسحاب” هي تقريبا نصف ساعة. جندية سابقة في الوحدة قالت إن الفترة الزمنية هي 45 دقيقة. جندي ثالث مسرح ذكر أن رجال الشرطة الفلسطينية امتثلوا ونفذوا ذلك على الفور. الجندية ذكرت أنهم تباطأوا. جميعهم يذكرون أنه كان محظور ابلاغهم عن هدف الاقتحام والقصد منه (الاعتقال، رسم خريطة للموقع، البحث عن سلاح، مصادرة اموال واستعراض للسيادة). هؤلاء هم ثلاثة من بين عشرات الجنود المسرحين الذين خدموا في الادارة المدنية وقدموا شهادات عن هذه الوحدة لـ “نحطم الصمت”. في الكراسة الجديدة لـ “نحطم الصمت” بعنوان “حكم عسكري” فان هذا التنظيم المليء بالتحدي يواصل تفكيك السيطرة العسكرية على الفلسطينيين الى عناصرها، وفضح كذبة “الأمن” وكذبة “الاخلاق”.

الجنود المناوبون لم يقولوا لنظرائهم الفلسطينيين بأن هناك “انسحابا”، بل هناك “نشاط”. بلغة اجهزة الامن الفلسطينية فان اختفاء رجال الشرطة من الشوارع بسبب اقتحام قريب لإسرائيل يسمى “صفر صفر”، قال للصحيفة مصدر امني فلسطيني. وقد تفاجأ من مصطلح “انسحاب رجال الشرطة الفلسطينية” وقال إنه مصطلح مهين. ولكن الواقع، الذي فيه يسارع رجال الشرطة الفلسطينية الى الاختباء في المقرات قبل وقت قصير من اقتحام الجنود الإسرائيليين لبيت وتصويب البنادق نحو النساء والأطفال الذين ايقظوهم للتو، هو أكثر إهانة. من المهين جدا أيضا منع رجال الشرطة الفلسطينية من الدفاع عن ابناء شعبهم، ليس فقط من الجنود، بل أيضا من مدنيين إسرائيليين الذين يهاجمونهم في الحقول والبساتين، في البيت وفي المرعى. ومهين ايضا امتثال السلطة الفلسطينية لهذا الحظر.

ومهينة أيضا العملية المعاكسة للانكفاء: طلب الجانب الفلسطيني المصادقة له على خروج رجال الشرطة الفلسطينية من مدينة معينة الى قرية مجاورة تقع في المنطقة ب، أو لأن الشارع الرئيسي يوجد في المنطقة ج. “هم لا يصدرون أي صفير دون ابلاغنا بذلك… حتى عندما لا يكون هناك مستوطنون (حتى لو) كانوا يسافرون بدون الزي الرسمي وبدون سلاح. وحتى لو كانوا يذهبون للتحقيق في حادث طرق. كما أنهم بحاجة الى تنسيق هذا الامر مع اللواء”، هذا ما كتب في احدى الشهادات الواردة في الكراسة.

عامل الاهانة – وسيلة سيطرة اخرى معادية للزمرة العسكرية – تتم قراءته بين وخلال اسطر الكراسة: بالعربية الركيكة للجنود الذين يقفون وراء النوافذ الصغيرة لاستقبال الفلسطينيين، وفي معاملتهم المهينة ايضا لاشخاص بجيل جدهم وجدتهم، وتخصيص مياه للمستوطنين على حساب الجمهور الفلسطيني، والمنع الكاسح لتصاريح الحركة. اهانة الآخر هي جزء لا يتجزأ من العنف البيروقراطي – القاتل للروح والوقت والأمل – الذي نحن اليهود الإسرائيليين بكوننا طاردين لشعب من وطنه، قمنا بتطويره ليصبح فن. نحن نستخدم قوة الاوامر التي قمنا بصياغتها والقوانين والإجراءات وقرارات القضاة المبجلين من اجل الاساءة طوال الوقت لشعب آخر. الإدارة المدنية لم تخترع هذه الطريقة، بل هي رأس الحربة للعنف البيروقراطي.