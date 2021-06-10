الإدارية العليا تؤيد رد دعوى نقابة المعلمين ومجلسها شكلاً لعدم الاختصاص

عمان-الغد – أيدت المحكمة الإدارية العليا القرار الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي برد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص وهي الدعوى التي أقامها المستدعون (نقابة المعلمين الأردنيين ومجلس نقابة المعلمين الأردنيين في مواجهة المستدعى ضده (وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته) وذلك للطعن بالقرار الصادر عن (وزير التربية والتعليم) المتضمن تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة وأعضاء اللجنة لتسيير أعمال نقابة المعلمين الاردنيين إدارياً ومالياً وفق الأصول.

وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرارها وسببته على النحو أن من الثابت بالدعوى أن المستدعى ضده (وزير التربية والتعليم) قد أصدر قراره الطعين (المشكو منه) بتشكيل لجنة لتسيير أعمال نقابة المعلمين الأردنيين إدارياً ومالياً وفق الأصول، بناء على القرار الصادر عن النيابة العامة بالقضية التحقيقية رقم (92/2020) والمتضمن كف يد نائب رئيس وأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين عن العمل لمدة سنتين، ووقف نقابة المعلمين عن العمل لمدة سنتين ، وتسطير كتاب للمستدعى ضده لإجراء المقتضى القانوني ، فإن ما أسماه الطاعنون بالقرار الإداري الطعين (المشكو منه) لا يشكل قراراً إدارياً صادراً عن سلطة إدارية مختصة وإرادة ملزمة بقصد إحداث أو تعديل مركز قانوني معين حسب المقصود بالمادة (5/أ) من قانون القضاء الإداري ، وإنما هو بالحقيقة والواقع إجراء قام به المستدعى ضده (المطعون ضده) تنفيذاً للقرار القضائي الصادر عن النيابة العامة.

الأمر الذي يجعل من القرار الطعين (المشكو منه) غير قابل للطعن به بدعوى الإلغاء لدى القضاء الإداري وتكون المحكمة الإدارية غير مختصة بنظر هذا الطعن مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً .