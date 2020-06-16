“الإدارية العليا” تبطل نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد

أحمد التميمي

إربد – أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد لعيوب جوهريه شابت العملية الانتخابية.

جاء ذلك، جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة الإدارية القاضي الدكتور علي أبو حجيله وعضوية القاضي الدكتورة ملك غزال والقاضي سطام المجالي وبحضور وكيل الطاعنين المحامي راتب النوايسه ووكيل المطعون ضدهم.

وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة طعنوا بنتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد التي جرت في نهاية عام ٢٠١٨ والتي أشرفت عليها الهيئة المُستقلة للانتخابات تتعلق بالإجراءات السابقة للعملية الانتخابية.

وحسب لائحة الدعوى ان هناك تجاوز على القوانين والانظمة لاسيما قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 ونظام الغرف الصناعية رقم 56 لنفس السنة بشأن السماح لأشخاص الإدلاء بأصواتهم رغم عدم تمتعهم بحقوق الاقتراع ما ادى الى الاخلال بالنتائج والتغول على حقوق الصناعيين بشكل عام.

Ahmad.altamimi@alghad.jo