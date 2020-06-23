“الإدارية العليا” ترفع دعوى الطعن بانتخابات الوحدات وقرار منتظر في تموز

خالد العميري

عمان – عُقدت صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات المحكمة الإدارية العليا للطعن بإنتخابات نادي الوحدات التي جرت يوم 3 أيار (مايو) من العام الماضي، وذلك حول القضية المقامة من رئيس النادي بالدورة السابقة يوسف الصقور والمرشح لعضوية الهيئة الإدارية خالد العبسي، بحضور كافة اطراف النزاع، حيث تم تلاوة اللوائح بين الأطراف لغايات قبول الدعوى شكلا.

وأكد المحامي الدكتور رمضان مخلوف، رئيس الدائرة القانونية لنادي الوحدات، في تصريحات خاصة لـ “الغد”، أن المرحلة الحالية في القضية تُعد الدرجة الأخيرة في التقاضي، لافتا: “ارتفعت الدعوى شكلا ليوم 30 حزيران (يونيو) الحالي لغايات تقديم المرافعات من قبل ممثلي وزارة الشباب (النيابة الإدارية) وممثل الإدارة الحالية لنادي الوحدات”.

وأضاف: “نظام المحكمة الإدارية العليا يتمثل بتقديم المرافعات، وبالنهاية يتم دراسة الموضوع بمجمله، أتوقع صدور القرار النهائي خلال النصف الثاني من شهر تموز (يوليو) المقبل، وثقتنا عالية بالقضاء، ونضع مصحلة النادي فوق كل اعتبار”.

ووفقا لوثائق حصلت عليها “الغد” سابقا، فقد إنصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي بشكل أساسي، على مزاعم حدوث تجاوزات سبقت عملية الإنتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لإعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنّده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الإنتخاب – لإزدواج العضوية.

كما تزعم تلك الوثائق قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الإنتخاب، في الوقت الذي أثبتت فيه التسريبات والوثائق، أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالقلعة الخضراء، كما أن كشف الموقعين على الإنتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.

Khaled.omeri@alghad.jo