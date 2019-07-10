“الإدارية” ترد طعن الدرابكة في قرار نقله لرئاسة الوزراء

موفق كمال

عمان- ردت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، دعوى أقامها الأمين العام السابق للهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور علي الدرابكة، على خلفية قرار الهيئة نقله من موقعه إلى مستشار في رئاسة الوزراء.

وكان وكيل الهيئة المستقلة المحامي فيصل البطاينة، فيما كان ممثل مجلس الوزراء رئيس النيابة العامة الإدارية.

وفي نهاية القرار قضت المحكمة بتضمين الدرابكة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إنهاء خدمات الدرابكة اعتبارا من تاريخ 28/9/2017.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بتعيين الدرابكة أميناً عاماً للهيئة بتاريخ 12/6/2012.