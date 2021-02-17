الإدعاء العام السويسري يستأنف تبرئة رئيس باريس سان جيرمان

لوزان (سويسرا) -قرر الادعاء العام في سويسرا استئناف الحكم الذي صدر في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتبرئة الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم ناصر الخليفي من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030،

وبرّأ القضاء السويسري في 30 تشرين الأول/أكتوبر رئيس سان جرمان ومجموعة “بي إن” الإعلامية من قضية الفساد التي اعتبرها رجل الاعمال النافذ اعتداء على سمعته.

ومثل الخليفي أمام القضاء السويسري بجانب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك الذي تجنب دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.

وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي، اتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واتهم الخليفي بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد” وإدارة غير نزيهة.

وتم الاستماع اليهما لمدة عشرة أيام في أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس الذي لم يمثل أمام المحكمة لأسباب صحية، قبل ان تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.