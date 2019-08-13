الإربديون استهلكوا 10 أطنان “شاورما” في أول يومين العيد

أحمد التميمي

إربد– استهلك الإربديون في أول يومين من عيد الاضحى المبارك زهاء 10 اطنان “شاورما”، وفق احصائيات غير رسمية من أصحاب محال الشاورما في المدينة.

ووفق نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في الشمال عماد المحمود قال إن استهلاك مادة الشاورما يختلف من مطعم الى اخر ولا يوجد هناك اي احصائيات رسمية بالكمية التي استهلكها الاربديون خلال اليومين الماضيين.

وأشار الى انه من الصعوبة تحديد الكمية جراء تعدد مراكز توزيع الدجاج، بيد انه اشار الى ان الاقبال على شراء مادة الشاورما تراجع الى اكثر من 70% عما كانت عليه في الاعياد السابقة.

ولفت المحمود الى ان تدني دخل المواطن بالتزامن مع تحضيرات المواطنين لشراء مستلزمات المدارس وشراء الاضاحي والملابس تسبب بضعف الاقبال على شراء “الشاورما”.

وأكد المحمود أنه وبالرغم من كل العروض التي قام بها بعض اصحاب محال الشاورما لجذب الزبائن وتخفيض سعر الوجبة، الا ان ذلك لم يساهم في تنشيط الحركة.

وقال، إن هناك 8 محال لبيع الشاورما فقط تشهد اقبال مقبول من المواطنين من اصل عشرات المحال المرخصة في اربد، مؤكدا ان بقية المحال مهددة بالاغلاق في حال بقيت الاوضاع كما هي علية الان لعدم قدرة اصحابها على الايفاء بالتزاناتهم من ايجار للمحال ورواتب للموظفين وفواتير كهرباء ومياه وتراخيص وضرائب وغيرها.

ودعا المحمود الحكومة الى اعفاء المحال من الرسوم والتراخيص والضرائب وتخفيض الكهرباء حتى يتمكنوا من تجاوز الازمة هذا العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

واشار الى ان معظم محال الشاورما تفتح ابوابها ساعات المساء لضعف الحركة في الصباح، اضافة الى ان هناك بعض المحال قررت الاغلاق بشكل كامل خلال فترة العيد لضعف الاقبال.