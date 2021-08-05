الإرهاب البحري الإيراني

إسرائيل هيوم

بقلم: اللواء احتياط اليعيزر تشايني مروم 5/8/2021

تشوش النشاط البحري في خليج عُمان في منطقة ميناء الفجيرة الذي يعود لاتحاد الإمارات قبل يومين في أعقاب إعلان عدة سفن عن مصاعب في تفعيل أجهزة التوجه لديها التي تستند إلى نظام الـجي.بي.اس وتوجه السفن إلى أهدافها. وإضافة إلى ذلك، علم أن سفينة “برنسس أسفلت” اختطفها مسلحون.

ترتبط كل القصة بالحادثة الأخيرة التي أصاب فيها الإيرانيون بواسطة مسيرة هجومية سفينة “ميرسر ستريت” التي تشغلها شركة “زودياك” وقتل في الهجوم الكابتن الروماني ورجل الطاقم الإنجليزي. بعد أن تبين للعالم كله، استنادا إلى الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران مسؤولة عن الهجوم، بدأت تصريحات وزراء الخارجية وجهات رفيعة المستوى في بريطانيا وفي الولايات المتحدة ممن ألقوا بالمسؤولية على إيران وهددوا بالرد دون التفاصيل إذا كان العمل دبلوماسيا أم عسكريا.

الإيرانيون، الذين أغلب الظن أنهم لم يقصدوا قتل رجال الطاقم في الهجوم، علقوا في هذا الحدث الأزمة بشكل مفاجئ وأمسك بهم وهم غير جاهزين. إضافة إلى ذلك، فإن عملية استبدال الرئيس الإيراني بدأت والرئيس الإيراني الحالي روحاني يخلي مكانه لرئيسي.

يبدو أن التنديدات من كل الاتجاهات والتهديدات الكثيرة أدخلت القيادة في طهران في حالة ضغط، وأغلب الظن أنها قررت القيادة الإيرانية استباق الضربة بالعلاج، ونقل رسالة بأن عملا ضد الدولة سيتسبب برد إيراني سيحدث فوضى في توريد الوقود في العالم من الخليج الفارسي.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 30 % من الوقود التي تتحرك في البحر في العالم تمر في ناقلات في هذه المنطقة ولهذا فإن معبر المياه هذا هو من الأكثر حساسية في العالم والمس به من شأنه أن يؤدي إلى أزمة قد تصل إلى حرب ضد إيران.

الإيرانيون “خبراء” في فحص الحدود، وهم يمدون الحبل في كل أزمة حتى تمزيقه، كي يقيسوا رد فعل الغرب ويحذروا من عمل ضدهم. عندما أوقف البريطانيون الناقلة الإيرانية “غريس 1” في جبل طارق في صيف 2019 اختطف الإيرانيون السفينة البريطانية “ستينا امبرو” ردا على ذلك. في نهاية المطاف، حرر البريطانيون الناقلة الإيرانية وحرر الإيرانيون الناقلة البريطانية. وهكذا انتهت الأزمة في حينها. في الحدث الحالي يبدو أن الإيرانيين استخدموا مانعات الجي.بي.اس بتشويش عمل منظومات توجيه عدة سفن وإضافة إلى ذلك، اختطف مسلحون لم يعرفوا أنفسهم كإيرانيين سفينة. يسعى الإيرانيون أغلب الظن لأن يؤشروا للغرب بأنه في منطقة الخليج الفارسي وخليج عُمان توجد لهم قدرات عمل متنوعة، وفي حالة عمل الغرب كما أعلن ضد إيران، فإن لها سلة ردود فعل متنوعة.

لا يوجد أي شك في أن هذه الأزمة مع إيران تستدعي رد فعل من الغرب. فأعمال إيران هي أعمال إرهاب بحري بكل معنى الكلمة، وهي تتعارض مع القانون الدولي. يوجد لدى الغرب غير قليل من الوسائل الدبلوماسية لردع الإيرانيين عن أعمال إرهاب أخرى في الساحة البحرية، والدول المتصدرة ملزمة بأن تعمل على تنفيذ هذه الأعمال

في خلفية الأمور توجد رغبة إدارة بايدن والدول التي وقعت على الاتفاق النووي في 2015 لإعادة إيران إلى طاولة المباحثات لأجل استئناف الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد ترامب. توقفت المحادثات لأجل السماح للإيرانيين بإنهاء عملية تغيير الرئيس، ويفترض أن تستأنف في الأيام القريبة القادمة. فهل ستمنع أعمال إيران ومصالح الغرب الرد من الدول الغربية بقيادة بريطانيا ضد أعمال الإرهاب لطهران؟ ستروي لنا الأيام.