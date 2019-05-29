الإرهاق في العمل لم يُدرج ضمن قائمة “الأمراض” وفق منظمة الصحة

جنيف- أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تزال تصنف الإرهاق الوظيفي على أنه “ظاهرة متصلة بالعمل” وليس كمرض، في توضيح لما نشرته هذه الوكالة الأممية . وكانت المنظمة أشارت الاثنين إلى أن الإرهاق في العمل بات ضمن التصنيف الدولي الجديد للأمراض والذي يُستخدم كقاعدة لتحديد الاتجاهات والإحصائيات في المجال الصحي.

غير أن متحدثا باسم الوكالة الأممية قدّم توضيحا لما صدر عنها الاثنين، لافتا إلى أن الإرهاق في العمل مدرج في التصنيف السابق في فصل “العوامل المؤثرة على الصحة”.

وكتب في مذكرة لوسائل الإعلام “الإدراج ضمن هذا الفصل يعني تحديدا أن الإرهاق في العمل ليس مصنفا على أنه حالة طبية بل ظاهرة متصلة بالعمل”. وهو أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية اكتفت بتعديل التعريف الخاص بهذه الظاهرة “على ضوء البحوث الحالية”.

وباتت تُعرّف هذه الظاهرة بأنها “متلازمة (…) ناجمة عن ضغط نفسي مزمن في العمل لم تتم إدارته بصورة ناجحة” وهي تقوم على عناصر ثلاثة هي “الشعور بالإرهاق” و”مشاعر سلبية متصلة بالعمل” و”تراجع الفعالية المهنية”. ويوضح سجل منظمة الصحة العالمية أن الإرهاق في العمل “يرتبط تحديدا بظواهر متصلة بالإطار المهني ولا يمكن استخدامه لوصف تجارب في مجالات حياتية أخرى”. – (ا ف ب)