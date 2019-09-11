“الإرهاق والجهد” سبب إغماء الوزير البطانية داخل الرئاسة

عمان- الغد- أسعف وزير العمل نضال البطاينة، إلى المستشفى الخالدي بالعاصمة عمان، بعد إصابته بحالة إغماء أثناء دخوله لحضور اجتماع في رئاسة الوزراء.

وفي التفاصيل فقد اكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، أنه “وأثناء دخول الوزير البطاينة إلى حرم رئاسة الوزراء لحضور اجتماع أصيب بحالة إغماء داخل مركبته، حيث سارع سائقه الخاص بالخروج من المدخل الثاني باتجاه مستشفى الخالدي”.

ووفق مصدر طبي، فقد تم الكشف وإجراء الفحوصات الطبية للوزير البطاينة والذي تبين أنه لايعاني من أي حالة مرضية؛ وإنما ناتج عن جهد وإرهاق، حيث تم صرف العلاج وغادر الوزير البطاينة المستشفى إلى رئاسة الوزراء لحضور الاجتماع.