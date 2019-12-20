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الإسباني أرتيتا مدربا لارسنال

منذ 3 ساعات

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لندن – أعلن نادي ارسنال الإنجليزي لكرة القدم الجمعة تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا مدربا له خلفا لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه.

وقال أرسنال في بيان “يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل ارتيتا للنادي كمدرب رئيسي لنا بدءا من يوم الاحد. ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم وهو وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف” في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016. – (أ ف ب) 

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