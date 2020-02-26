“الإسراء”: تخريج الكوكبة السادسة والعشرين من الخريجين



عمان – رعى الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات رئيس الجامعة، حفل تخريج طلبة الجامعة للفوج السادس والعشرين للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2018/2019، بحضور المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ماهر الغلاييني، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وجموع كبيرة من أهالي الخريجين، في الصالة الرياضية، داخل الحرم الجامعي. وقال رئيس الجامعة الدكتور نصيرات بأن جامعة الإسراء تحتفل بالفوج السادس والعشرين من أبناء الوطن النشامى وأبناء العرب كلَهم اليوم يلتقون في صفوف الخريجين وتهتفُ قلوبهم قبل ألسنتهم بمعاني كلّ الفرح وأهازيج الإخلاصِ والأنتماءِ لهذا الصرح العلميّ الشامخ الذين نهلوا منه العلم والثقافة والمعرفة وطيبَ السلوك، وأن هذه الكوكبة السادسة والعشرون من كواكب الخريجين تتلألأ كنجومٍ، مقدماً خالص التهاني لجميع الطلبة وأهاليهم، الذين تعبوا وسهروا وتفانوا طيلة سنوات دراستهم بأيامهم ولياليهم، من أجل العلم والتعلم، معرباً عن سروره بنجاح هذه الكوكبة، مقدرا صبر أبائهم وأمهاتهم للوصول لهذا اليوم لرؤية فلذات أكبادهم وهم يحققون النجاح.

وأوصى نصيرات الطلبة الخريجين بأن يبقواعلى تواصل مع جامعتهم، وأن يكونو خيرَ سفراء لها أينما حللو زماناً ومكاناً، وأن يضلوا على العهد كما عهدناهم، أخلاقا وعلما اجتهادا وحسن أنجاز وعطاء بكل إخلاص ووفاء، وأن يكون همهم رفعة الوطن وعزته، والحفاظ على أخلاق العلم والمهنة بعيداً عن العنف والتطرف. وأشار نصيرات الى بنيان الجامعة وساحاتها ومرافقها، بأنها تلبس الحلّة القشيبة المطرزة، لكنها تسعى لكي تقدم كل الجديد، وفي مجال برامجها وتخصصاتها الأكاديمية شرعت أبوابها لكل جديد فهي عازمةُ على فتح تخصصات جديدة في القريب العجال عدا البرامج البالغ عددها (28) حالياً والموزعة على (10) كلياتٍ إنسانية وعلمية بالإضافة إلى (11) تخصصاً في الدراسات العليا، ولديها من المختبرات والتجهيزات التي تحقق متطلبات العملية التعليمية، وكذلك في مرافقها وتسهيلاتها التربوية التي ما زالت تتطلع الى المزيد، مسيرة العطاء والإنجاز فمستمرة في كل المجالات المعرفية، وهي تعمل بشكلٍ مستمر على رفع وتطوير خدماتها التعليمية بتقديم أحدث البرامج الدراسية والعمل على تحقيق معايير الجودة محلياً وعالمياً في مختلف الكليات وبرامجها المختلفة.