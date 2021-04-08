“الإسراء” تستقبل المواطنين لتلقي مطاعيم فيروس كورونا

عمان- الغد- باشر مركز التطعيم في جامعة الإسراء، بدءا من يوم الثلاثاءالماضي، باستقبال المواطنين لتلقي مطاعيم فيروس كورونا بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والخدمات الطبية ووزارة الصحة.

وذلك انطلاقاً من رسالة الجامعة و إيماناً منها بالدور الإيجابي الفعال في أداء الواجب الوطني وخدمة المجتمع.

وأشار الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات إلى أن جامعة الإسراء هي احدى المؤسسات الوطنية ، التي تتجلى رؤيتها ورسالتها في توطيد العلاقة مع جميع مؤسسات الدولة و المجتمع المحلي ، لترسيخ المسؤولية الاجتماعية الفاعلة للشراكة في تنمية المجتمع وخدمة الوطن .

ومن الجدير ذكره تم تجهيز الصالة الرياضية في الجامعة وتزويدها بالأجهزة والمستلزمات لإتمام عملية التطعيم بحرفية عالية، وبمشاركة عدد من طلبة كلية التمريض الذين تم تدريبهم على كيفية إعطاء المطعوم والمراقبة بعد أخذ المطعوم وتدريب طلبة كلية الصيدلة على إدخال البيانات والمعلومات على المنصة المخصصة لذلك ، وتأمين البنية التحتية اللازمة لهذه المهمة الوطنية وفق شروط السلامة العامة والتباعد بين الأفراد الراغبين بأخذ المطعوم .