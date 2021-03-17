“الإسكان والتطوير” تطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للاسكان

عمان- الغد– أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير ‏الحضري، يوم الاثنين مشاريع جديدة، واستأنفت طرح مشاريع سابقة ضمن البرنامج الوطني للإسكان وذلك ضمن التسهيلات التمويلية التي اقرها مجلس الوزراء حديثاً لتخفيف الأعباء التي فرضتها جائحة كورونا على المواطنين وتمكينهم من الحصول على قطعة أرض ملائمه لأقامة مسكن مناسب ضمن أقساط ميسره.

وبينت المؤسسة أن المشاريع المعلن عنها حالياً هي :-

1- مشروع دبّة حانوت في محافظة العقبة بمساحات تتراوح ما بين (234 – 382) متر مربع وبقسط شهري مابين ( 18 – 29) دينار .

2- ‏اعادة طرح مشروع زحّوم بمحافظة الكرك بمساحات تتراوح ما بين (360- 729) متر مربع وبقسط شهري ما بين (73 – 162) دينار .

3- اعادة طرح مشروع ايدون/2 في محافظة المفرق بمساحات تتراوح ما بين (276 – 444) متر مربع وبقسط شهري ما بين (54 -82) دينار .

واشارت المؤسسة إلى أن الدفعة الأولى وحسب التسهيلات الجديدة هي (5%)،مؤكدة على أن المشاريع مخدومه بخدمات البنية التحتية

( ماء/وطرق /وكهرباء).

ولفتت إلى أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً نظراً لظروف جائحة كورونا ، راجية متابعة موقع المؤسسة الالكتروني ( www.Hudc.gov.jo ) للمزيد من المعلومات .