“الإسكان” يدعم سيدات المجتمع المحلي بمناسبة يوم المرأة

عمان- بمناسبة يوم المرأة العالمي ودعما من البنك لدور المرأة الحيوي والرائد في المجتمع، نظم بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة- يوم الأحد الموافق 8/3/2020 فعالية بمقره الرئيسي في منطقة الشميساني احتفالا بالمناسبة وبالتعاون مع مجموعة من السيدات العاملات من منازلهن ضمن مظلة تطبيق بالفرن.

وأتاح بنك الإسكان لمجموعة من السيدات العاملات من المنازل الفرصة لعرض منتجاتهن في كافتيريا البنك لتسويقها للموظفين الراغبين بشراء أي من هذه المنتجات المصنوعة منزليا، حيث تأتي هذه المبادرة إيمانا من البنك بأهمية دعم المرأة في كافة مواقعها، وتعزيزاً لدورها الريادي ومشاركتها الاقتصادية، بالإضافة إلى مساعدتها لتكون عنصرا فاعلا وقيادية ملهمةً في المجتمع.

وقد حظيت الفعالية بتفاعل كبير من موظفي البنك الذين عبروا عن اعجابهم بقدرة السيدات على العمل بأقل الإمكانات، وقد لاقت المنتجات المعروضة والتي تنوعت بين مأكولات وحلويات منزلية إقبالا كبيرا من الموظفين، إيمانا منهم بضرورة تكاتف الجهود لدعم المشاريع المنزلية الصغيرة التي تديرها النساء لما لذلك من أثر إيجابي عليهن وعلى المجتمع ككل.

وبالفرن، هي شركة ريادية ناشئة تقوم فكرتها على تطبيق إلكتروني متخصص لتسويق وترويج ودعم منتجات السيدات العاملات في المنازل وتمكينهن من الوصول إلى العملاء والتشبيك مع المستخدم الباحث عن مطبخ صحي وبضمان جودة الأطعمة المقدمة، وتوصيلها من منازل السيدات بطريقة مناسبة وصحية إلى طالبي الوجبات في البيوت والشركات.

ويأتي احتفال بنك الإسكان بيوم المرأة العالمي، تقديراً منه لإنجازات المرأة الأردنية على مختلف الأصعدة ودورها الرائد في دعم مسيرة البناء والتنمية.