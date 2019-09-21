“الإسكان” يدعم معرض أخطبوط للتوظيف في نسخته العاشرة

عمان-انطلاقا من استراتيجية البنك الداعمة للخريجين الجدد، وتوفير فرص لهم في القطاع المصرفي، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشارا في المملكة- عن رعايته الذهبية لمعرض أخطبوط للتوظيف في نسخته العاشرة الذي أقيمت فعالياته يومي 22-23 أيلول الجاري.

وأقام بنك الإسكان جناحاً ترويجياً في المعرض الذي أقيم في مدينة الحسين للشباب / قاعة عمّان الكبرى، عرض فيه موظفو دائرة الموارد البشرية أمام الخريجين الفرص الوظيفية المتاحة في البنك، وشروحات حول ملامح ومزايا العمل المصرفي واتجاهاته الحديثة، واستقبال طلبات التوظيف والسير الذاتية للباحثين عن العمل.

ويُعد بنك الإسكان من المؤسسات المصرفية الرائدة التي تلعب دوراً مميزاً في توفير فرص عمل للخريجين الجدد التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، وذلك بغرض تمكينهم اجتماعياً واقتصاديا من خلال مشاركاته النوعية والمميزة في معارض التوظيف وخاصة الجامعية منها.

وتأتي مشاركة بنك الإسكان في معرض أخطبوط – الذي يعتبر واحداً من أكبر معارض التوظيف في المملكة- ترجمة لدوره في المساهمة بإحداث التنمية المستدامة في المملكة من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل.