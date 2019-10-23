“الإسكان” يشارك في رسم جدارية للتوعية بسرطان الثدي

عمان- انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، وتعزيزاً لدوره الرائد في التثقيف والتوعية الصحية، شارك فريق من موظفي بنك الإسكان -الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- في رسم جدارية على مدخل مدينة السلط بهدف التوعية بمرض سرطان الثدي.

وتطوع عدد من موظفي بنك الإسكان ضمن “فريق عطاء الإسكان” في تنفيذ هذه الجدارية التي تعد واحدة من مجموعة من الفعاليات التي تقيمها مؤسسة الحسين للسرطان في تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام للتوعية بسرطان الثدي.

وتشكلت الجدارية التي تمتد على 50 مترا مربعا من عدد من الرسومات التي تتضمن رسائل توعوية حول أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، إلى جانب تأكيدها دور المرأة ومكانتها في المجتمع.

وعكس بنك الإسكان، عبر مشاركته في هذه الفعالية، الجوانب الإنسانية والاجتماعية له والتي لا تقل -بحسب إدارته التنفيذية- أهمية عن أدواره الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ يعمل البنك باستمرار على تعزيز مساهمته المجتمعية والارتقاء بها لتحدث أثراً إيجابياً فاعلاً في حياة الأفراد والمجتمع وبما يتوافق مع المكانة الرفيعة التي يحتلها البنك باعتباره من أبرز أعمدة الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية من ركائزه. يذكر أن “عطاء الإسكان” هو فريق تطوعي أطلقه بنك الإسكان في العام الماضي لإتاحة المجال أمام موظفيه للتطوع في المبادرات والفعاليات التي ينظمها ويشارك بها البنك لتحقيق أهداف خطته في المسؤولية الاجتماعية. تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يعد من أبرز الداعمين والرعاة لبرامج ونشاطات مؤسسة الحسين للسرطان، ووقع مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة إيماناً منه بدورها الفاعل في مكافحة مرض السرطان والتوعية به.