“الإسكان” يطلق برنامجا تمويليا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

عمان- الغد- أعلن بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن انضمامه لمبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض التي أطلقها البنك المركزي الأردني بالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض، حيث أطلق برنامجاً تمويلياً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وبنسبة فائدة 2 %.

ويهدف البرنامج التمويلي من بنك الإسكان، الذي يمتاز بشروطه وكلفه الميسرة إلى تيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتمكينها من المحافظة على سير أعمالها، ودفع رواتب موظفيها، إضافة إلى تغطية مختلف نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطها.

كما يستهدف البرنامج المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها تعريف البنك المركزي الأردني للشركات الصغيره والمتوسطة وضمن الشروط المحددة للبرنامج والمتفق عليها مع الشركه الأردنية لضمان القروض، ولقطاعات عديدة تشمل المهنيين والحرفيين، وتجارة التجزئة والجملة، وخدمات السياحة والفنادق، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية بما فيها القائمة على النشاط الزراعي، والنقل، والمرافق والخدمات الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى قطاع التعليم، وقطاعات أخرى عديدة.

ويأتي إطلاق بنك الإسكان للبرنامج التمويلي الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الحرفيين والمهنيين إنطلاقا من دوره الوطني ورغبته في دعم هذه القطاعات الاقتصادية الحيوية وتمكينها من مواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، وإيماناَ منه بأن منح هذه القطاعات التي تعد الأكثر تضرراً جراء هذه الأزمة التمويلات بكلف وشروط ميسرة سيساعد على تمكين الشركات من استئناف نشاطاتها بالمستويات الطبيعية وتوسعة أعمالها خلال المراحل القادمة، وبما يكفل تحقيق متطلبات استمرار النشاط الاقتصادي، وعودة عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها والحد بالتالي من الأضرار التي وقعت على الاقتصاد الوطني.

وسيقوم بنك الإسكان باستقبال طلبات التمويل الكترونيا من خلال الرابط https://bit.ly/2RijMIv على الموقع الالكتروني للبنك.