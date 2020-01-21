“الإسكان” يقدم معاطف لبنك الملابس الخيري

عمان – قدم بنك الإسكان- البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- لبنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية معاطف ضمن حملة معطف الشتاء، وذلك تنفيذا لاستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية الهادفة إلى دعم المبادرات الإنسانية والخيرية، وبما يوثق علاقته بالمجتمعات المحلية ويعزز دوره الإنساني بتقديم يد العون والمساعدة للفئات الأقل حظاً في المجتمع.

ويأتي هذا الدعم تجسيداً لالتزام بنك الإسكان بتطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة للمسؤولية الاجتماعية، تدعم من خلال برامجها المختلفة المبادرات الاجتماعية والجمعيات الخيرية التي يتجاوز تأثيرها الإيجابي حدود مجتمعاتها الضيقة ويكون لها بصمات واضحة في المجتمع.

ويشيد بنك الإسكان، بجهود بنك الملابس، الذي يسعى إلى توفير الملابس الملائمة للأسر العفيفة على مدار العام وفي كافة أنحاء المملكة من خلال شراكة استراتيجية مع صندوق المعونة الوطني ومجموعة من الجمعيات المحلية للوصول لأكبر شريحة من الأسر الأقل حظا.

يذكر أن عدد المستفيدين من بنك الملابس الخيري 1,094,210 فرد، وذلك ضمن برامجه الخيرية المتعددة (يوم اليتيم، بسمة طفل، بركتنا، ومعافى) وبذلك تمكن البنك من توزيع 5,406,694 قطعة ملابس منذ انطلاقته في العام 2013.